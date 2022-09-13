Степанакерт, 13 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Ситуация в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения по состоянию на 09:00 по местному времени (08:00 мск) 13 сентября сохраняется спокойной. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Ситуация на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан продолжает оставаться относительно стабильной и значительных инцидентов по сравнению с предыдущим днём ​​не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по дороге Ереван — Степанакерт может быть опасным, так как она проходит рядом с местами, где шли боевые действия. Граждан призывают проезжать там только в случае крайней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук. В Армении сообщили о гибели и ранении людей, из ряда армянских приграничных сёл были эвакуированы жители. Баку обвинила Ереван в провокации, заявив, что армянская армия обстреляла позиции Азербайджана, из-за чего якобы были потери среди личного состава.