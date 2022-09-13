Лондон, , 08:34 — REGNUM Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II во второй половине 13 сентября перевезут на самолёте из Эдинбурга в Лондон, где его доставят в Букингемский дворец. Об этом 13 сентября сообщают британские СМИ.

Елизавета II Senedd Cymru

Уточняется, что гроб с телом покойной королевы привезут из Эдинбурга на авиабазу королевских ВВС Нортхолт, которая находится в пригороде Лондона, около 19:00 (21:00 мск) и его сопровождают дочь покойной принцесса Анна со своим мужем Тимоти Лоренсом.

Также указывается, что затем гроб отвезут на катафалке в Букингемский дворец и там траурную процессию будут встречать король Карл III и его супруга королева-консорт Камилла вместе с наследником престола принцем Уэльским Уильямом и принцессой Уэльской Кейт.

При этом затем гроб выставят в одном из парадных залов резиденции монарха Британии, чтобы с Елизаветой II смогли проститься члены королевского двора и персонал, а 14 сентября он будет перевезён в Вестминстерский дворец для прощания жителей страны с покойной и будет находиться там до похорон, которые пройдут 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Северной Македонии Стево Пендаровски примет участие в похоронах королевы Елизаветы II.