Южно-Сахалинск, , 08:34 — REGNUM На Сахалине начался сбор урожая овощей. В своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко заявил, что выращенной продукции хватит, чтобы закрыть потребности населения до следующего лета.

Картофель Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Планируется собрать 40 тыс. тонн картофеля и ещё 24 тыс. тонн моркови, свеклы и капусты.

Достичь высокого урожая удалось благодаря использованию элитных семян и удобрений.

«Наши жители могут не переживать. Какие бы санкции против нас не ввели недружественные страны, на столах островитян всегда будут свежие овощи», — написал Лимаренко

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 4,3 млн тонн зерна собрали сельхозпроизводители в Башкирии.