Ульяновск, , 08:33 — REGNUM В Ульяновской области в День семейного общения стартовала новая акция «Спасибо за жизнь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Молодые мамы с колясками Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках чествования семей, в том числе трудовых династий, были награждены жители региона, чьи истории вошли в издание «Жизнь замечательных семей». Также за заслуги в укреплении института семьи и пропаганду здорового образа жизни был вручён знак губернатора «Семья, любовь и верность»: награды удостоены супруги Юрий и Валентина Павловы из Радищевского района, которые создали семью более 50 лет назад.

Праздник состоялся на Соборной площади в День семейного общения с участием губернатора Алексея Русских. На торжестве также заявили, что в Ульяновской области стартовала новая акция «Спасибо за жизнь». Власти заявляют, что он представляет собой комплексный мероприятий и проектов, цель которых — всестороння поддержка семей, женщин и детей.

Глава регионального министерства семейной политики и соцблагополучия Анна Тверскова отмечает, что в мобильном приложении «СоцГарантия73» вводятся новые разделы, где будет сконцентрирована информация обо всех мерах социальной поддержки и пакете необходимых документов для их получения. Кроме того, семьи смогут воспользоваться психологической поддержкой.

По данным властей, в Ульяновской области насчитывается свыше 154 тыс. семей.

Напомним, в первом полугодии 2022 года в Ульяновской области родились 4458 детей, что на 406 меньше по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года. Рождаемость снизилась на 8,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM , в регионе проживают 14 389 многодетных семей, что на 5% больше аналогичного прошлогоднего периода (13 663 семей). Также растёт доля многодетных семей в общем количестве семей с детьми: если на 1 июля 2021 года она составляла 8,8%, а к 1 июля 2022 года достигла 9,3%.

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