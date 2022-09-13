Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:31 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил жительницу ямальского города Лабытнанги Галину Могутову за помощь детям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Вручение благодарности Дмитрия Медведева Галине Могутовой ynao. er.ru

Галина Могутова передала детям Донбасса 177 комплектов школьной формы — 78 сарафанов для девочек и 99 костюмов для мальчиков.

Отмечается, что за время проведения специальной военной операции жителям ДНР и ЛНР ямальцы направили 172 тонн гуманитарного груза, в который вошли продовольствие, средства личной гигиены, игрушки, теплая одежда и обувь.

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