Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 13 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил жительницу ямальского города Лабытнанги Галину Могутову за помощь детям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

ynao. er.ru Вручение благодарности Дмитрия Медведева Галине Могутовой

Галина Могутова передала детям Донбасса 177 комплектов школьной формы — 78 сарафанов для девочек и 99 костюмов для мальчиков.

Отмечается, что за время проведения специальной военной операции жителям ДНР и ЛНР ямальцы направили 172 тонны гуманитарного груза, в который вошли продовольствие, средства личной гигиены, игрушки, теплая одежда и обувь.