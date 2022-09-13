Оренбург, , 08:43 — REGNUM В Оренбургской области власти обсудили благоустройство областного центра. Эта тема стала главным вопросом на совещании, проведённом губернатором Денисом Паслером в режиме видео-конференц-связи, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Оренбург Orenburg.roskazna.ru

В обсуждении приняли участие глава регионального минстроя Александр Полухин, министр архитектуры области Наталья Ибрагимова, глава Оренбурга Сергей Салмин, представители проектных организаций.

«Время идёт быстро. Чтобы в следующем году вовремя выйти на все объекты, которые мы планируем благоустроить в городе, сейчас необходимо в срок завершить все проектные работы. На этой неделе будут финализироваться основные параметры бюджета области на 2023 год. Нам нужно отчетливо понимать, какие расходы нужно заложить. Каждый проект, за который мы беремся, должен быть сделан с перспективой развития — учитывать интересы горожан всех возрастов, быть востребованным», — сказал глава региона.

Особое внимание власти области и города уделили теме проектирования благоустройства верхней набережной Урала, пешеходной части улицы Советской и Зауральной рощи. Это пространства, набравшие наибольшее количество голосов в рамках голосования по проектам городской среды.

В ближайшее время проектировщики должны представить варианты благоустройства. Денис Паслер призвал подрядчиков синхронизировать работу, соотнести технические параметры, чтобы в результате горожане получили единое благоустроенное пространство.

Также губернатор отметил, что уже в 2022 году необходимо заняться расчисткой Зауральной рощи от мусора и валежника. «Все имеющиеся силы нужно направить на санитарную расчистку пространства, как мы делали это в парке «Березка». Лес запущен, работы здесь предстоит очень много. По возможности будем привлекать средства регионального минприроды», — обратился глава региона к руководству Оренбурга.

Проектировщикам губернатор напомнил, что благоустройство Зауральной рощи должно быть максимально бережным и адаптированным к уже имеющейся тропиночной сети, что позволит максимально сохранить деревья.

Денис Паслер отметил, что реализация любого проекта в областном центре — это начало нового этапа преобразований. «Каждое пространство, которое мы делаем центром притяжения, привлекает большое количество людей. Важно понимать, как люди будут добираться сюда, удобно ли им припарковаться и не создает ли этот проект неудобств местным жителям. Нужно сразу инициировать работу по созданию удобных транспортных развязок. В этом году мы благоустраиваем восточную набережную Урала, значит, нужно обеспечить ее транспортную доступность с улицы Чкалова. Городу нужно в ближайшее время начать работу в этом направлении. Дополнительно уже при проектировании следует продумывать будущее событийное и функциональное наполнение общественных пространств», — подчеркнул губернатор.