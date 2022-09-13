Экспорт товаров из Южной Кореи в начале сентября сократился на 16%
Сеул, 13 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 сентября составил $16,25 млрд, что на 16,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.
По их словам, среднедневной показатель вырос на 9%.
Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 7,9%, нефтепродуктов — на 11,7%, однако экспорт автомобилей и автозапчастей, напротив, сократился на 15,8%, стальной продукции — на 36,4%.
Поставки в Китай упали на 20,9%, в США — на 11,6%, в ЕС — на 23,2%.
Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени упал на 10,9%, до $18,69 млрд. Дефицит торгового баланса составил $2,44 млрд.
Импорт нефти в страну вырос на 15,7%, газа — на 92,3%.