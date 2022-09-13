Москва, , 08:29 — REGNUM В России, по данным на 11 сентября, превышение эпидемиологического порога по ОРВИ зафиксировано в 65 субъектах РФ, сообщили 13 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

Отмечается, что преимущественно ОРВИ болеет дети в возрасте 7−14 лет. Это характерно для данного периода в связи с началом учебного года.

В настоящее время на территории России превалируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирус парагриппа, аденовирус, РС-вирус и др.). Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

ИА REGNUM сообщает, в России от гриппа привились более 7,4 млн человек, это 4,4% от численности населения страны.

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