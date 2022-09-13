Трабзон, Турция, , 08:40 — REGNUM Власти Грузии не позволяют некоторым российским гражданам пересечь границу страны со стороны Турции. Причины не объясняются, сообщает 13 сентября РБК со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Трабзоне.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В дипломатической миссии рассказали, что несколько раз в неделю получают жалобы на отказ в пересечении турецко-грузинской границы на автомобильном пункте пропуска «Сарпи».

«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — отметили в генконсульстве.

Дипломаты ещё 26 августа сообщили об участившихся случаях отказа российским гражданам во въезде в Грузию из Турции. В конце августа генконсульство «практически ежедневно» фиксировало такие случаи, теперь их стало меньше.

В дипмиссии уточнили, что в пункте «Сарпи» не пропускали в том числе жителей Северо-Кавказского федерального округа, Крыма, граждан ДНР или ЛНР с российскими паспортами. Издание направило запрос в Секцию интересов Грузии посольства Швейцарии в Москве.

Читайте также: Поток приезжающих в Грузию из России вырос на 435%