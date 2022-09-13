Красноярск, , 08:27 — REGNUM Статистики выяснили, как обстоят дела с соотношением полов в регионах Енисейской Сибири (Красноярский край, Хакасия и Тува) и есть ли в регионе свой «город невест». Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Невесты Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Из трёх субъектов наиболее «женской» оказалась Хакасия, где доля представителей прекрасного пола составила 54%. В Красноярском крае этот показатель составляет 53,5%, в Туве — 52,8%.

«По доле дамского общества столицы регионов распределились следующим образом: Абакан − 54,8%, Кызыл − 54,5%, Красноярск − 54,2%. А вот «городом невест» в Енисейской Сибири стал Назарово − 56,2% женщин», — отметили в службе статистики.

Добавим, что в целом по России женщины составляют 53,5% населения. Слава самого «женского» региона сохраняется у Ивановской области — 55,2%, тогда как наиболее «мужским» оказалась Чечня, где мужчины составляют 50,1% жителей.