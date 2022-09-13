Молдавия, , 08:25 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС) пришли к власти с предвыборными обещаниями, что наступят «хорошие времена», но произошло наоборот. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«На деле они оказались худшими за последние два десятилетия: годовая инфляция в августе достигла 34,3% — это самый высокий показатель в Европе», — сказал Додон.

Он отметил, что даже в б. УССР уровень инфляции 23,8%. При этом ПДС контролирует пост президента, большинство в парламенте и правительство. Представители властей, по мнению Додона, сваливают ошибки на внешние обстоятельства или на предшественников, хотя Санду на своём посту более двух лет.

«Понимания, как управлять страной, у них нет», — сказал бывший молдавский лидер.

Напомним, ранее Додон неоднократно призывал все оппозиционные силы объединяться, чтобы снести действующую власть. По его мнению, любая партия, которая сменит ПДС, будет лучше.

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