Самара, , 08:29 — REGNUM Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

Сентябрь 2020 года. «Кросс нации» в Чебоксарах Cap.ru

Сообщается, что в Самаре начала работу комиссия по допуску участников на это мероприятие. 17 сентября любители бега смогут принять участие в «Кроссе нации — 2022».

Отмечается, что в 2022 году забеги будут проходить на территории всех муниципалитетов и городов Самарской области на дистанциях один км, четыре км, шесть км, восемь км и 12 км среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям.

Победителей и призеров забегов наградят медалями, дипломами министерства спорта России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что легкоатлетический забег проводится по всей России. «Кросс нации» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В 2021 году в «Кроссе нации» в Самаре приняли участие свыше 2,5 тысяч спортсменов со всей области, а всего в регионе вышли на старт порядка восьми тысяч любителей бега.