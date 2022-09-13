Благовещенск, 13 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Многодетные семьи в столице Амурской области получили земельные участки только после вмешательства городской прокуратуры. Восстановлены в правах более 200 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе генпрокуратуры РФ по ДФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

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Люди не могли получить положенные по закону участки в течение длительного времени. Многодетные семьи стояли на учёте до 2021 года, не получая ни земельных участков, ни сертификатов.

«Прокурор города в судебном порядке потребовал признать бездействие органа местного самоуправления незаконным, обязать администрацию города и правительство области устранить нарушения. Решением суда требования прокурора удовлетворены», — отметили в надзорном ведомстве.

В результате сертификаты на получение земли выданы 176 семьям, ещё 39 оформили в собственность участки с инфраструктурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами вместо бесплатных земельных участков начали выдавать сертификаты на 400 тыс. рублей для улучшения жилищных условий в связи с нехваткой земли. В 2020 году в Благовещенске стояли на учёте для получения бесплатного участка 724 семьи. Земли в городе катастрофически не хватало, потребность в участках составляла 57 гектара.