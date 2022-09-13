Вашингтон, 13 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Нацистский киевский режим сообщил Вашингтону, что ему необходимы дополнительные поставки оружия, и в том числе — ракеты большой дальности. Об этом 12 сентября сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на имеющийся в её распоряжении документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM б. УССР и США

Уточняется, что в этом документе названы десятки видов оружие, которые, как утверждает Киев, необходимы ему для «продолжения наступления в 2023 году».

При этом в числе таких видов вооружений названы: тактические баллистические ракеты класса «земля — земля» (ATACMS), танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и две тысячи ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также отмечается, что ранее власти США отказались поставлять киевскому режиму ракетные системы ATACMS, так как опасались, что ВСУ используют их для ударов по территории России, в результате чего произойдёт эскалация её конфликта со странами Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что Пентагон распределил контракты на пополнение оружия и боеприпасов в арсеналах, истощенных поставками вооружений киевским террористам.