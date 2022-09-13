Берлин, , 08:23 — REGNUM Соединенные Штаты заинтересованы в эскалации ситуации на территории б. УССР и расширении театра боевых действий, считает профессор экономики германского университета Aalen Кристиан Крайс в материале для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, война с участием Североатлантического альянса могла бы решить проблемы США с перепроизводством и долгами, поскольку в случае конфликта в Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей.

Кроме того, власти США пытаются избежать сотрудничества между Россией и Германией. Белый дом стремится разорить ФРГ, заключил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис «может обострить напряженность в американо-европейском альянсе», а также «омрачить недавние экономические победы администрации» США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

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