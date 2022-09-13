Москва, , 08:22 — REGNUM Республики Донбасса не виноваты в конфликте на территории б. УССР, он им не нужен. Ситуацию разжигает Киев. Такое мнение в статье для издания Daily Shinco выразила проживающая в России японская журналистка Асука Токуяма, посетившая летом Донецк и Мариуполь.

Бывшая территория УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она описала мирный пейзаж, который царил во время её пребывания в Донецке: «По всему городу благоухали розы. В парке болтали бабушки, продавая цветы и вкусную домашнюю еду». С этим контрастировали «такие ужасы, как лежащие в руинах школы, на которые больно смотреть». Токуяма указала на то, что ВСУ выпускали снаряды и ракеты и по обычному рынку, когда там находилось много людей.

Читайте также: American Conservative назвал США виновником ситуации на территории б. УССР

Во время посещения Мариуполя журналистка встретилась с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Он рассказал о постепенном возвращении города к нормальной жизни. По его словам, в Мариуполе начали работу агентства по трудоустройству, люди возвращаются в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, редактор-основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен заявил, что США ответственны за события, происходящие на территории б. УССР.

Ранее по теме: Россия обязательно победит, а б. УССР будет поделена — Independent