Порт-о-Пренс, 13 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Убийство двоих журналистов было совершено 11 сентября в районе Сите-Солей гаитянской столицы Порт-о-Пренса, 12 сентября написал в своем микроблоге лидер левой партии Гаити Пити-Дессалин Моиз Жан Шарль.

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По его словам, инцидент произошел, когда репортеры снимали сюжет о 17-летней девушке, погибшей от рук преступных группировок. После их смерти число убитых в Гаити журналистов с начала 2022 года достигло 21.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Гаити прошла акция протеста против резкого роста цен и дефицита топлива. В ходе демонстрации погиб один человек.