Вашингтон, 13 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Поклонники Overwatch продолжают негодовать по поводу решения Blizzard, из-за которого доступ к новому герою в Overwatch 2 они смогут получить только за деньги или в рамках боевого пропуска. Об этом 13 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Nintendo Игра Overwatch

Ранее один из пользователей спросил коммерческого директора проекта Джона Спектора, смогут ли игроки получить героев в будущем в том случае, если они пропустили их разблокировку. Спектор ответил на это, что будут «бесплатные пути» добавления этих героев в новых сезонах, например, через боевые пропуски.

Его ответ просто взорвал сообщество фанатов Overwatch, которые сразу же припомнили Blizzard слова бывшего руководителя разработки Overwatch 2 Джеффа Каплана, пообещавшего, что в сиквеле геймерам не надо будет разблокировать героев, чтобы играть за них. Фанаты франшизы не успокоились до сих пор, многие из них стали призывать других геймеров запросить возврат средств за платный набор Overwatch 2: Watchpoint Pack, который помимо «косметики» и игровой валюты также даёт боевой пропуск.

Напомним, Overwatch 2 выйдет в формате раннего доступа 4 октября 2022 года. Стоит отметить, что проект уже длительное время подвергается критике со стороны поклонников игры, некоторые их них уверены в том, что релиз выйдет провальным.