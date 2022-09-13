Эмполи, Италия, , 08:20 — REGNUM «Рома» одержала победу над «Эмполи» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Ромы» голы забили нападающие Пауло Дибала на 17-й минуте и Тэмми Абрахам на 71-й. У «Эмполи» отличился полузащитник Филиппо Бандинелли на 43-й минуте.

На сегодняшний день «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, на счету команды 13 очков. «Эмполи» идёт на 16-м месте с четырьмя очками.

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