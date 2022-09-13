Кабул, , 08:18 — REGNUM Миссия ООН в Афганистане обвинила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в запугивании и преследовании своих сотрудниц, работающих в стране, включая задержание трех женщин для допроса, передает агентство France-Presse.

Жители Афганистана 8am.af

С момента захвата власти в августе 2021 года новое правительство Афганистана ввело жесткие ограничения для девочек и женщин, дабы они соответствовали их суровым представлениям об исламе, фактически выдавливая их из общественной жизни.

«Наблюдается тенденция к преследованию афганского женского персонала ООН со стороны фактических властей», — говорится в заявлении Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

В качестве примера МООНСА сообщила, что вооруженные агенты службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 сентября «вывели и задержали для допроса» трех афганок, работающих в организации.

Более подробной информации об этом инциденте не приводится.

«ООН призывает немедленно прекратить все подобные акты запугивания и преследования афганского женского персонала», — заявили в МООНСА и потребовали предоставить гарантии безопасности всему персоналу ООН в Афганистане.

Представитель правительства Билал Карими отверг обвинения ООН.

«Информация, опубликованная МООНСА, не соответствует действительности… никого не задерживали, — сказал Карими журналистам. — В Кандагаре было собрание женщин, и когда у женщин попросили объяснений, выяснилось, что они являются сотрудницами ООН, после чего их отпустили».

Карими не сказал, что это было за собрание и сколько женщин на нем присутствовало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане рассказали о «зловещем наследии» США

Читайте развитие сюжета: ООН заявила об «ошеломляющем регрессе» в правах человека в Афганистане