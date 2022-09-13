Москва, , 08:15 — REGNUM Все цели специальной военной операции будут достигнуты, киевский режим денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, чтоСША предоставляют киевскому режиму данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов.

«Белый дом заявил, что осуждает авиаудары России по критической инфраструктуре [в б. УССР]. А что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет? Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны [киевских] формирований, грозящих ядерной катастрофой?», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, США продолжают милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на всё новые преступления.

«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена. И если Вашингтон, продолжая войну до последнего [жителя б. УССР], думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается», — заключил спикер Госдумы.

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