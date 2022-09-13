Омск, , 08:15 — REGNUM Расследование уголовного дела об убийстве семьи подростками в селе Юрьевка Павлоградского района завершено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в региональном следственном управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигуранты уголовного дела — 14-летняя девочка и 18-летний юноша, которому на момент совершения преступления было 17 лет. Они расправились с семьёй школьницы — её 35-летней матерью, 38-летним сожителем женщины и 10-летней сестрой-инвалидом.

Юноша и девушка обвиняются по пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство её матери и отчима, которые были против дружбы подростков. Обвиняемые разработали план действий, обсудили роли каждого. Парень взял у своего знакомого штык-нож.

22 января 2022 года около 02:00 юноша пробрался в дом с заднего двора через открытую девочкой дверь. Он убил спящих взрослых и 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы. Старшая сестра не хотела за ней ухаживать.

После убийства обвиняемая взяла с собой шестилетнего брата. Чтобы скрыть следы преступления, она постучалась к соседям и заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Для составления фоторобота преступника она предоставила полицейским ложные данные. Из-за этого правоохранители некоторое время искали «мужчину с бородой».

Вскоре на помощь омским следователям выехали сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета России. Они осмотрели место происшествия, проанализировали полученные доказательства и показания девочки и усомнились в правдивости её слов.

Проведённые следственные действия подтвердили, что девочка скрывает известные ей обстоятельства преступления и личность преступника. На повторных допросах подростки сознались в содеянном. Юноша подробно рассказал о случившемся, выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож и свою спрятанную окровавленную одежду. Обвиняемая вину признала частично.

Обвиняемые были заключены под стражу. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала их вменяемыми.

В адрес руководства отдела полиции было внесено представление за отсутствие контроля за обвиняемым, состоявшим на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, преступление в Юрьевке вызвало в регионе и за его пределами большой общественный резонанс.

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