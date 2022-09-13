Баку, 13 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. На границе Армении и Азербайджана произошло столкновения военных двух стран, в результате которого со стороны азербайджанских военных имеются потери. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы… Произошло боевое столкновение», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ряд позиций, опорных пунктов и укрытий азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер (Варденис — ред.), Истису (Джермук), Гаракильсе (Сисиан) и Горус (Горис), с применением вооружений разного калибра и в том числе — миномётов.

«В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура», — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что подразделения армии Азербайджана ведут подавление огневых точек армянской стороны для предотвращения расширения масштабов боевых столкновений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США обратились к Армении и Азербайджану с призывом немедленно прекратить боевые действия, которые не могут привести к решению конфликта.