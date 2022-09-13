Надым, Ямало-Ненецкий АО, 13 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Власти Ямало-Ненецкого округа обследуют 501-ю стройку после сообщения о хищении рельсов. Об этом сообщает сетевое издание «Ямал 1» со ссылкой на региональный департамент имущества.

mvk. yanao.ru 501-я стройка. Разъезд «Глухариный». Ямал

Ранее в социальных сетях появилось видео, записанное жительницей Надыма, которая 10 сентября на 95 километре от города увидела, как некие люди грузят железнодорожные рельсы на грузовик.

Местные общественники подтвердили факт хищения.

«Ездили на место, где были машины и грузили рельсы. Примерно два километра полотна нет. Есть свежие следы от грузовых и внедорожной машин, а также кострища у насыпи. Там явно резали не за один день», — сообщила изданию надымская общественница Арина Мельникова.

В департаменте имущества ЯНАО отметили, что «балансодержателем объект будет оперативно обследован».

«В случае установления факта хищения рельсового полотна, материалы будут направлены в правоохранительные органы», — уверили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лагпункт 501-й стройки № 76 у разъезда «Глухариный», где происходило воровство рельсов, является памятником регионального значения. В апреле 2022 года на администрацию Надымского района судебным решением возложена обязанность принять на учёт пять объектов культурного наследия 501-й стройки.