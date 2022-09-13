Кызыл, 13 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в Туве, несмотря на усилия огнеборцев, продолжает увеличиваться. По данным на утром 13 сентября, в республике зарегистрировано 22 очага на общей площади 4545 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минлесхоза региона.

Служба ГО и ЧС Тувы Лесные пожары в Туве

На территории заповедника «Азас» действует три лесных пожара общей площадью 1876 га, в биосферном заповеднике «Убсунурская котловина» — одно возгорание на 1875 га.

За сутки ликвидировано три очага на площади 143 га. Локализовано ещё пять возгораний в лесах на общей площади 574 га.

Таким образом, всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 166 пожаров (30 за аналогичный период прошлого года) на землях лесного фонда на площади почти 14,4 тыс. га (1 тыс. га).

«Предварительная причина возникновения лесных пожаров: человеческий фактор — 71 (42,8%); переход с земель иных категорий — 13 (7,8%); трансграничный пожар – 1 (0,6%); гроза – 81 (48,8%)», — добавили в ведомстве.