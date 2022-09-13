Кемерово, 13 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. На встрече присутствовал полномочный представитель президента России в Сибири Анатолий Серышев. Об этом 13 сентября сообщает кузбасское правительство.

Правительство Кузбасса Рабочая встреча Николая Патрушева с Сергеем Цивилёвым и Анатолием Серышевым

«Обсуждены вопросы промышленной безопасности на объектах угледобывающей отрасли региона, а также темы, связанные с реализацией ряда новых инфраструктурных проектов, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Кузбасса», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 12–13 сентября с рабочей поездкой посетит Кемеровскую область. Он уже провёл совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в сибирских регионах.

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