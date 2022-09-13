Уагадугу, , 08:09 — REGNUM Глава правительства переходного периода Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба уволил министра обороны страны генерала Бартелеми Симпоре, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на соответсвующий указ.

Солдаты Буркина-Фасо Africom.mil

Такое решение принято после серии недавних нападений, которые были совершены в Буркина-Фасо джихадистами. Дамиба также возложил на себя все полномочия руководителя военного ведомства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на шоссе между городами Джибо и Бурзанга на севере Буркина-Фасо был подорван автомобиль, ехавший в составе колонны. Погибли 35 человек и еще 37 получили ранения.

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