Пермский район, Пермский край, , 08:09 — REGNUM В Пермском районе и Кудымкарском городском округе Пермского края поступили жалобы на подвоз и подкуп избирателей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ " со ссылкой на председателя крайизбиркома Игоря Вагина.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Примерно в десяти случаях жаловались на то, что один из кандидатов в депутаты якобы занимается подвозом избирателей на участки. Разница между победителем выборов в округе №14 и его ближайшим конкурентом «составила всего 26 голосов». Материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки. Один из кандидатов намерен оспорить итоги выборов.

Стоит отметить, в округе № 14 победил единоросс Константин Высотин — 366 голосов избирателей. За кандидата от ЛДПР Сергея Заякина проголосовали 340 человек.

В Кудымкарском округе заподозрили подкуп избирателей в округе №2. По словам Игоря Вагина, подозреваемая задержана. Проверку проводят правоохранители.

Напомним, в Пермском крае 9–11 сентября состоялись выборы в депутаты Пермяки выбирали депутатов Лысьвенской городской думы, дум Губахинского, Кудымкарского и Пермского муниципальных округов. Довыборы прошли в думы Березников, Добрянки, Кизела, Косы, Красновишерска, Краснокамска, Чернушки и Чусового.