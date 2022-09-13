Вашингтон, 13 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Сверхтяжёлую ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion, который направится к Луне, планируется запустить 27 сентября, а не 23 сентября, как намечалось ранее. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

(сс) Josh Hallett NASA

NASA «Запуск планируется на 27 сентября, запасная дата — 2 октября».

Отмечается, что дата запуска была перенесена с запланированного ранее 23 сентября на 27 сентября в связи с необходимостью проведения ряда дополнительных тестов.

Предыдущие попытки осуществить запуск ракеты-носителя с кораблём Orion были предприняты NASA 29 августа и 3 сентября. Оба раза старты отменяли после выявления утечки водорода при заправке ракеты.

По мнению специалистов, утечки были вызваны проблемами с заправочным оборудованием, а не свидетельствуют о неисправностях ракеты.

Предстоящая миссия станет первой в рамках американской лунной программы «Артемида». В ходе этой миссии корабль Orion должен выйти на орбиту Луны в беспилотном режиме, пробыть там несколько дней и вернуться на Землю. Второй миссией по этой программе должен стать пилотируемый облёт Луны, третья предусматривает высадку астронавтов на её поверхность.

В середине 2030-х годов на этом корабле планируется отправить астронавтов к Марсу.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты NASA заменили прокладки в топливной системе, дефекты которых привели к утечке топлива в ходе подготовки к запуску сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).