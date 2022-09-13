Находка, Приморский край, 13 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Находке сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин 19 и 20 лет, которые, действуя по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП», похищали деньги у пожилых людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Можете тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

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Гастролеры-мошенники, один из которых — уроженец Спасска-Дальнего, другой — приезжий из Новосибирской области обманывали пенсионеров на территории Приморья.

Так, с 1 по 15 августа 2022 года только в дежурную часть находкинской полиции обратились с заявлением 12 человек. Все заявители — от 75 до 92 лет сообщили, что лишились денег. Общий ущерб потерпевших — более 3,5 млн рублей.

Злоумышленники действовали по привычной схеме: на домашний стационарный телефон потерпевших звонила якобы сотрудница больницы и сообщала, что родственник пенсионера попала в ДТП. Затем «сотрудница» передавала трубку «следователю», который говорил, что необходимо подготовить деньги для частичного погашения причиненного ущерба потерпевшим в аварии, так как установлено, что виновником ДТП является родственник абонента.

Также пожилым людям сообщали о необходимости приготовить комплект постельного белья для родственников.

Затем на дом приходил мужчина и забирал приготовленные деньги и бельё.

Фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области мошенники обманули пожилую женщину почти на 3 млн рублей.