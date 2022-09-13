Уфа, , 08:15 — REGNUM Более 58 млн рублей предусмотрено в 2022 году в бюджете Башкирии на реализацию программы по переводу автомобилей на газомоторное топливо. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Заправка автобуса на новой газовой АЗС Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что данная программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.

«На программу перевода транспортных средств на газомоторное топливо в этом году из бюджета республики предусмотрено 58,4 млн рублей. Частные лица, малый и средний бизнес могут претендовать на повышенный коэффициент — 2, с которым экономия достигает 43%. Сумма представленной субсидии зависит от типа и размера транспортного средства. Для легкового автомобиля она составит от 48 до 75 тысяч рублей, для легкого грузового транспорта типа «Газель» — 86 тысяч рублей, для автобусов и грузовых автомобилей — до 300 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Отмечается, что размер субсидии не может превышать ограничение на максимальный размер скидки — 2/3 от общей стоимости переоборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии действует закон о предоставлении льготы 50% по транспортному налогу для автомобилей на природном газе.