Докучаевск, ДНР, 13 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев дважды обстреляли город Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что первый обстрел Докучаевска со стороны ВСУ был зафиксирован в 02:18 и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 03:40 киевские нацисты выпустили оп Докучаевску ещё шесть снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что турецкие власти потребовали от киевского режима разъяснить суть агитационной кампании, которую начал Киев против турецких бизнесменов и банков на территории б. УССР.