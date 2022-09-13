Томск, , 07:59 — REGNUM В Томской области с 13 по 16 сентября местами сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

Лесной пожар в Томской области Администрация Томской области

В частности, пожароопасная погода сохранится на территориях Молчановского и Бакчарского районов.

В связи с этим спасатели предупредили об угрозе возникновения пожаров в населённых пунктах, ландшафтных возгораний, а также задымления территорий.

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