Ульяновск, , 07:56 — REGNUM В Ульяновской области из-за роста заболеваемости ковидом с 13 сентября вводится масочный режим, но он будет действовать в ряде учреждений и транспорте. Соответствующий указ подписал 12 сентября губернатор Алексей Русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Медицинские маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как следует из указа, лица старше 18 лет должны носить маски (медицинские, гигиенические, респираторы) в общественном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, в такси и пригородном железнодорожном транспорте.

Кроме того, маски необходимо носить при посещении учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также при нахождении в аптеках. Что касается мест массового пребывания людей, то ношение масок носит рекомендательный характер.

Данный указ вступил в силу 13 сентября. Власти ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России.

По данным оперативного штаба России, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 214 620 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12 сентября — 420. Вылечились 205 430 человек, жертвами COVID-19 стали 4745 человек.