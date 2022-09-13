Ульяновск, 13 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за роста заболеваемости ковидом с 13 сентября вводится масочный режим, но он будет действовать в ряде учреждений и транспорте. Соответствующий указ подписал 12 сентября губернатор Алексей Русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинские маски

Как следует из указа, лица старше 18 лет должны носить маски (медицинские, гигиенические, респираторы) в общественном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, в такси и пригородном железнодорожном транспорте.

Кроме того, маски необходимо носить при посещении учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также при нахождении в аптеках. Что касается мест массового пребывания людей, то ношение масок носит рекомендательный характер.

Данный указ вступил в силу 13 сентября. Власти ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России.

По данным оперативного штаба России, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 214 620 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12 сентября — 420. Вылечились 205 430 человек, жертвами COVID-19 стали 4745 человек.