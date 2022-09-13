Анкара, , 07:55 — REGNUM Турецкие власти потребовали от киевского режима разъяснить суть агитационной кампании, которую начал Киев против турецких бизнесменов и банков на территории б. УССР. Об этом сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.

Турция. Пушка. Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Анкара довела до Киева свою «решительную реакцию». Кроме того, с подобным призывом к киевскому режиму обратилось также и посольство Турции. В издании подчеркнули, что указанный вопрос «пристально контролируется».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашения о восстановлении при участии Анкары инфраструктуры на территории б. УССР.

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