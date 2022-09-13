Вашингтон, 13 сентября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Аналитики зафиксировали резкий рост популярности сериала «Корона» онлайн-кинотеатра Netflix после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 13 сентября сообщает портал Variety.

Кадр из сериала «Корона» Клер Фой

Согласно результатам исследования аналитической компании Whip Media в период с прошлой пятницы по воскресенье (с 9 по 11 сентября 2022 года) аудитория сериала выросла более чем на 800% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Аналитики также сообщили, что в США просмотры «Короны» выросли более чем в четыре раза, а во Франции — в три раза.

Напомним, Елизаветы II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Премьера «Короны» состоялась на Netflix 4 ноября 2016-го, ожидается, что премьера пятого сезона сериала состоится на сайте потокового сервиса в ноябре 2022 года.