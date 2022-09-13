Якутск, , 08:03 — REGNUM Энергослужбы столицы Якутии завершают работы по 510 заявкам о проблемах на энергосетях, возникших из-за сильного ветра 8 сентября. Осталось устранить ещё четыре дефекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в оперативном штабе региона.

Электричество

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«Работы ведутся по 4 дефектам в Магане, Окружном шоссе и в районе СПТУ. Они будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей», — отметил заместитель министра ЖКХ и энергетики Дмитрий Шувалов.

Осталось восстановить электроснабжение девяти частных домов. Все многоквартирные здания уже запитаны. От горожан продолжают принимать заявки на устранение аварийных отключений, в том числе через Телеграм-бот.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сегодня снова ждут шквалистый ветер. Его усиление прогнозируют в 13 районах республики.