Пермь, , 07:47 — REGNUM Суд апелляционной инстанции частично изменил приговор по делу экс-прокурора Индустриального района Перми, сообщает издание »Коммерсантъ ».

Суд Cleper.ru

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию и исключил из приговора первой инстанции лишение осуждённого специального звания «старший советник юстиции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший прокурор Индустриального района Перми был задержан в конце лета 2022 года. Суд признал его виновным во взяточничестве и подстрекательстве к превышению полномочий. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы и штраф в размере 10 млн рублей. Сам фигурант вины не признал.

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