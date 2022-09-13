Пермь, 13 сентября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Суд апелляционной инстанции частично изменил приговор по делу экс-прокурора Индустриального района Перми, сообщает издание »Коммерсантъ ».

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Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию и исключил из приговора первой инстанции лишение осуждённого специального звания «старший советник юстиции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший прокурор Индустриального района Перми был задержан в конце лета 2022 года. Суд признал его виновным во взяточничестве и подстрекательстве к превышению полномочий. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы и штраф в размере 10 млн рублей. Сам фигурант вины не признал.