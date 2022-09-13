Новосибирск, 13 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Механизм упрощённой процедуры банкротства требует точечной доработки со стороны законодателя — для минимизации риска необоснованного освобождения от денежных обязательств, повышения уровня финансовой грамотности и применения новых мер социальной и экономической поддержки населения. Такое мнение ИА REGNUM высказал старший преподаватель кафедры административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Евгений Шумкин.

Томас Роулендсон, Джордж Маутард Вудворд. Банкрот в повозке. 1799

«Этой осенью исполнится два года применению механизма внесудебного банкротства граждан, позволяющего малоимущим должникам освободиться от обременительных финансовых обязательств (до 500 тыс. рублей) непосредственно через обращение в МФЦ, минуя арбитражный суд, — напомнил Шумкин. — За первый год «списано» 800 млн рублей финансовых обязательств разного рода (из заявленных 1,7 миллиарда). За два года уже 3,7 миллиарда. «Популярность» очевидно растёт».

Это, по словам эксперта, объясняется следующими причинами:

Всё больше граждан демонстрируют низкий уровень финансовой грамотности;

Очевиден тревожный сигнал создания критической массы неоплаченных обязательств;

Есть экономические проблемы (расходы больше доходов) и социальные (страх потребительского дефолта).

И эти причины, отмечает Шумкин, приводят к росту интереса (добросовестного и не очень) граждан к процедуре досудебного урегулирования своих финансовых проблем; росту социальной напряженности у населения (прямо пропорционален росту денежных обязательств). При этом рост популярности процедуры может способствовать злоупотреблениям со стороны должников (наращивание долга).

Напомним, ранее сообщалось, что за два года работы в России процедуры внесудебного банкротства гражданам спишут долги на сумму более 3,7 млрд рублей