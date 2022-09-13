Томск, 13 сентября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Томской области за восемь месяцев 2022 года местные жители сдали около 7910 литров донорской крови. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Пресс-служба правительства Тверской области Доноры крови

Всего донорами стали 7565 человек, с января по август они сдали кровь и её компоненты 13 243 раза.

Благодаря этому, по словам главврача Томского регионального центра крови Сергея Дегтярева, текущая потребность больниц в компонентах донорской крови удовлетворяется в полном объёме. Тем не менее медики всегда ждут новых доноров для пополнения запасов.

Донорская кровь и её компоненты поступают в медицинские организации для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и так далее.