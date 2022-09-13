Екатеринбург, 13 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Обелиски «Московской заставы» в уменьшенном виде воссоздадут в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Глава города Алексей Орлов уже внёс соответствующие изменения в постановление об объектах, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции до 2025 года. Проект предусматривает появление на объекте вечерней подсветки. Предполагается, что уменьшенные копии гранитных обелисков появятся в Екатеринбурге на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина к 300-летию города.

Отметим, обелиски «Московской заставы» появились в столице Урала в первой половине XIX века к приезду императора Александра I. Демонтировали их в 20-е годы XX.