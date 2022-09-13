Казань, , 08:41 — REGNUM В столице Татарии предлагается существенно увеличить размер административного штрафа за безбилетный проезд. С такой инициативой выступил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Оплата Дарья Драй © ИА REGNUM

Он предложил увеличить размер штрафа для «зайцев» до 3,6 тыс. рублей, вместо 300 рублей в настоящее время. По мнению Абдулхакова, необходимо также создать муниципальный орган с полномочиями по наложению штрафа за безбилетный проезд.

«Сегодня практически исключается такая мера воздействия на безбилетников, как денежный штраф. Контролеры, уличив пассажиров в безбилетном проезде, должны предложить ему оплатить проезд или покинуть транспорт. Если человек отказывается это сделать, единственный способ исправить ситуацию — это попросить водителя транспортного средства остановиться и не продолжать движение до тех пор пока безбилетник не выйдет или не расплатится. Однако это может привести к затруднению движения и созданию пробок», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» спикера.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка в общественном транспорте Казани за наличный расчет стоит 36 рублей. При оплате транспортной картой и безналичном расчете проезд обойдется в 31 рубль. Оплата в 23 рубля предусмотрена при предоставлении билетов длительного пользования на 100 и более поездок.

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