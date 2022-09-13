Москва, , 07:42 — REGNUM К предстоящим выходным, 17 и 18 сентября, тёплая дождливая погода может создать подходящие условия для начала в столичном регионе полноценного грибного сезона. Об этом 13 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Грибы Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«В течение этой недели появятся условия для формирования грибницы. Есть надежда на начало грибной поры в конце недели», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Раньше почва была чрезмерно сухая для грибов. В ближайшие дни, по мнению метеоролога, дожди и тёплая погода будут для них благоприятны.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 13 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, температура воздуха до +15… +17 °C.

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