Москва, 13 сентября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. К предстоящим выходным, 17 и 18 сентября, тёплая дождливая погода может создать подходящие условия для начала в столичном регионе полноценного грибного сезона. Об этом 13 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Грибы

«В течение этой недели появятся условия для формирования грибницы. Есть надежда на начало грибной поры в конце недели», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Раньше почва была чрезмерно сухая для грибов. В ближайшие дни, по мнению метеоролога, дожди и тёплая погода будут для них благоприятны.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 13 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, температура воздуха до +15… +17 °C.