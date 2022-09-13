Хабаровск, , 07:41 — REGNUM В Хабаровске коммерческая организация оштрафована на 10 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Взятка 40.мвд.рф

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Установлено, что в период с 2015 по 2019 годы директор ООО «ТК Рейл Континент Хабаровск» передал замначальника железнодорожной станции Хабаровск-2 по грузовой и коммерческой работе взятку более 12 млн рублей за первоочередную разгрузку, уборку вагонов и подачу их на подъездные пути, используемые транспортной компанией.

Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора возбудил дело об административном правонарушении — незаконная передача от имени и в интересах юридического лица денег в крупном размере и по результатам рассмотрения «ТК Рейл Континент Хабаровск» привлечено судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 млн рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Взяткополучатель приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 25,5 млн рублей. Исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её младшим ребенком 14 лет. Директор транспортной компании осужден за дачу взятки, ему назначен штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава администрации МО «Камызякский район» признан виновным в получении взяток на общую сумму в более чем 3 млн рублей.