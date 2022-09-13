Владивосток, , 07:41 — REGNUM Рыбоводные предприятия на Дальнем Востоке планируют расширение производств, но сталкиваются при этом с рядом трудностей. Эксперты ФАНУ «Востокгосплан» провели опрос руководителей рыбохозяйственного комплекса.

Мальки sarangib

Читайте также: На Дальнем Востоке подешевели сельдь и камбала

В нём приняли участие 55 директоров компаний из пяти регионов ДФО.

Опрос показал, что рыбоводные предприятия намерены сохранять и расширять. В этом им помогут экономические меры поддержки и выход на новые рынки сбыта.

Одной из главных проблем в развитии отрасли представители рыбохозяйственного комплекса назвали высокие цены на электричество, которые влияют на себестоимость продукции и её конкурентоспособность. В отрасли также ощущается нехватка квалифицированных кадров.

80% опрошенных руководителей предприятий заявили, что испытывают трудности с прокормом мальков из-за санкций. 90% кормов поставлялись из-за рубежа и после введения ограничений возникли проблемы.

«В этой связи необходимой является поддержка отечественных производителей кормов и компенсация затрат на приобретение кормов рыбоводными организациями», — отметили специалисты «Востокгосплана».

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке с начала 2022 года в оптовом сегменте существенно подешевела сельдь — на 38%.