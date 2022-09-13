Тегеран, , 08:56 — REGNUM 12 сентября секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади прибыл в Женеву, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ООН Иван Шилов, ИА REGNUM

Гарибабади, который также является заместителем главы судебной власти по международным делам, возглавляет высокопоставленную иранскую делегацию в Женеве.

Планируется, что иранский чиновник выступит на сессии ООН и проведет отдельные встречи с официальными лицами организации, а также с посланниками государств-членов Движения неприсоединения (ДН) и исламских стран.

В кулуарах сессии будет организована выставка, демонстрирующая разрушительное воздействие односторонних санкций на иранский народ.

Согласно данным Mehr News, 51-я сессия Совета по правам человека запланирована продлится четыре недели.