Тегеран, 13 сентября 2022, 08:56 — REGNUM 12 сентября секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади прибыл в Женеву, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Гарибабади, который также является заместителем главы судебной власти по международным делам, возглавляет высокопоставленную иранскую делегацию в Женеве.
Планируется, что иранский чиновник выступит на сессии ООН и проведет отдельные встречи с официальными лицами организации, а также с посланниками государств-членов Движения неприсоединения (ДН) и исламских стран.
В кулуарах сессии будет организована выставка, демонстрирующая разрушительное воздействие односторонних санкций на иранский народ.
Согласно данным Mehr News, 51-я сессия Совета по правам человека запланирована продлится четыре недели.